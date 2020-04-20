Работы по ремонту Московского шоссе в Твери идут по графику

20 Апр 2020 2020-04-20T21:17:24+03:00

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В Твери подрядчик ООО "Дорожная строительная компания" приступил к ремонту Московского шоссе.

По проекту муниципального контракта магистраль должны отремонтировать по всей протяженности – от площади Гагарина до границы города (за комплексом зданий ВНИИСВ), за исключением путепровода, который был реконструирован в 2017-2018 годах. Общая протяженность - 8, 821 км. Работы идут по графику.

На участке положат новое покрытие, отремонтируют колодца, укрепят обочины, обустроят площадки на остановках общественного транспорта, нанесут разметку, установят дорожные знаки и остановочные павильоны.

Окончательный срок выполнения работ - 31 мая, а новый асфальт должен быть уложен до майских праздников.

Гарантийный срок на выполняемые работы составит пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU