2020-04-20T21:01:03+03:00
Общество

Горсад Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю

Жителей ждут видео-экскурсии, мастер-классы и игры
Ольга ТРОФИМОВА
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Горсад Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю Фото: администрация ТвериГорсад Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю Фото: администрация Твери
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Городской сад в Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю - с 20 по 25 апреля.

В понедельник, 20 апреля, стартовал челлендж #горсадутебядома. В рамках которого жители могут показать свои домашние растения.

Все мероприятия будут проходить в группе Городского сада во Вконтакте и Инстаграм. 21 апреля и каждый вторник в 11:00 - начнется утренняя зарядка для взрослых.

22 апреля и каждую среду в 18:00 - видео-экскурсии по паркам мира. Первый в списке - Горсад.

23 апреля в 20:00 - онлайн-игра в Инстаграм с призами от Городского сада.

24 апреля в 15:00 - творческий детский мастер-класс.

25 апреля в 10:00 - детская зарядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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