Горсад Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю
Городской сад в Твери опубликовал план онлайн мероприятий на предстоящую неделю - с 20 по 25 апреля.
В понедельник, 20 апреля, стартовал челлендж #горсадутебядома. В рамках которого жители могут показать свои домашние растения.
Все мероприятия будут проходить в группе Городского сада во Вконтакте и Инстаграм. 21 апреля и каждый вторник в 11:00 - начнется утренняя зарядка для взрослых.
22 апреля и каждую среду в 18:00 - видео-экскурсии по паркам мира. Первый в списке - Горсад.
23 апреля в 20:00 - онлайн-игра в Инстаграм с призами от Городского сада.
24 апреля в 15:00 - творческий детский мастер-класс.
25 апреля в 10:00 - детская зарядка.
ИСТОЧНИК KP.RU