Двух жителей Тверской области задержали за сбыт наркотиков

20 Апр 2020 2020-04-20T20:21:19+03:00

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Сотрудники полиции МО МВД России "Ржевский" по подозрению в сбыте наркотиков задержали двух ранее судимых мужчин, 1985 и 1994 годов рождения, которые собирались делать "закладки" на территории Ржева.

В квартире по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли порошкообразное вещество, которое оказалось синтетическим наркотиком массой 114,53 грамма.

В настоящее время фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

За незаконное хранение и попытку сбыта наркотиков им грозит до двадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU