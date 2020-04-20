Иностранец ради гражданства заключил фиктивный брак с жительницей Тверской области

20 Апр 2020 2020-04-20T19:42:02+03:00

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Прокуратура Калязинского района провела проверку по информации из миграционного пункта города Калязин и установила, что в миграционную службу с заявлением о выдаче вида на жительство в Российской Федерации обратился гражданин Таджикистана.

Иностранец с 2014 года состоит в зарегистрированном браке с гражданкой Российской Федерации.

Женщина рассказала, что вышла замуж не по любви, а за денежное вознаграждение. С фиктивным мужем никгда не проживала и совместный быт не вела. Целью брака являлось получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории страны.

Прокурор района обратился с иском в суд. Решением суда брак признан недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU