Иностранец ради гражданства заключил фиктивный брак с жительницей Тверской области
Прокуратура Калязинского района провела проверку по информации из миграционного пункта города Калязин и установила, что в миграционную службу с заявлением о выдаче вида на жительство в Российской Федерации обратился гражданин Таджикистана.
Иностранец с 2014 года состоит в зарегистрированном браке с гражданкой Российской Федерации.
Женщина рассказала, что вышла замуж не по любви, а за денежное вознаграждение. С фиктивным мужем никгда не проживала и совместный быт не вела. Целью брака являлось получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории страны.
Прокурор района обратился с иском в суд. Решением суда брак признан недействительным.
ИСТОЧНИК KP.RU