Школьники Твери снимают видеоролики о воевавших родственниках
Тверские школьники продолжают участвовать в проекте "Я поднимаю Знамя Памяти", который посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ребята снимают видеоролики о своих воевавших родственниках, чтобы представить их на конкурс.
Видео может быть снято в форме рассказа. Авторский текст может чередоваться с кадрами хроники, историческими документами из семейных архивов. Каждая работа должна начинаться со слов: "Я поднимаю Знамя памяти о моём прадеде…".
Видеоработы необходимо высылать на электронный адрес управления образования Администрации города Твери: iva38939000@yandex.ru.
Свои видеоролики уже представили ученики Тверского лицея Егор Егошин и Анна Воронкова, которые рассказали о своих воевавших прадедах.
Имена победителей назовут в декабре 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU