Школьники Твери снимают видеоролики о воевавших родственниках

20 Апр 2020 2020-04-20T19:27:55+03:00

Школьники Твери принимают участие в проекте "Я поднимаю знамя памяти..." Фото: администрация Твери

Проект "Я поднимаю знамя памяти" стартовал в областной столице

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Тверские школьники продолжают участвовать в проекте "Я поднимаю Знамя Памяти", который посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ребята снимают видеоролики о своих воевавших родственниках, чтобы представить их на конкурс.

Видео может быть снято в форме рассказа. Авторский текст может чередоваться с кадрами хроники, историческими документами из семейных архивов. Каждая работа должна начинаться со слов: "Я поднимаю Знамя памяти о моём прадеде…".

Видеоработы необходимо высылать на электронный адрес управления образования Администрации города Твери: iva38939000@yandex.ru.

Свои видеоролики уже представили ученики Тверского лицея Егор Егошин и Анна Воронкова, которые рассказали о своих воевавших прадедах.

Имена победителей назовут в декабре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU