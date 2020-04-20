Лучшей семье Тверской области заплатят 100 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T18:39:12+03:00

Памятник семье в Твери до того, как его развернули к цирку. Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Скоро мы узнаем победителей в нескольких номинациях регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Их объявят в конце апреля.

Лучшие семьи получат поощрения - по 100 тыс. рублей. Эти денежные премии будут вручаться ежегодно. Такое решение приняло областное правительство.

В регионе разработан целый комплекс мер по поддержке института семьи. Как известно, этому направлению в областной политике уделяет большое значение губернатор Игорь Руденя.

- Семья - основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в семье формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа, – считает губернатор.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. Тверские семейные пары уже не раз становились его победителями. В последний раз, в 2019 году отличились Петр и Екатерина Молчановы из Твери, которые растят шестерых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU