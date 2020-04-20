2020-04-20T18:39:12+03:00
Общество

Лучшей семье Тверской области заплатят 100 тысяч рублей

Скоро определят победителей регионального этапа всероссийского семейного конкурса
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Памятник семье в Твери до того, как его развернули к цирку.Памятник семье в Твери до того, как его развернули к цирку.Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Скоро мы узнаем победителей в нескольких номинациях регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Их объявят в конце апреля.

Лучшие семьи получат поощрения - по 100 тыс. рублей. Эти денежные премии будут вручаться ежегодно. Такое решение приняло областное правительство.

В регионе разработан целый комплекс мер по поддержке института семьи. Как известно, этому направлению в областной политике уделяет большое значение губернатор Игорь Руденя.

- Семья - основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в семье формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа, – считает губернатор.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. Тверские семейные пары уже не раз становились его победителями. В последний раз, в 2019 году отличились Петр и Екатерина Молчановы из Твери, которые растят шестерых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух жителей Тверской области задержали за сбыт наркотиков
Иностранец ради гражданства заключил фиктивный брак с жительницей Тверской области
Школьники Твери снимают видеоролики о воевавших родственниках
Лучшей семье Тверской области заплатят 100 тысяч рублей
На Московском шоссе в Твери старые светильники сменили на светодиодные лампы
На борьбу с коронавирусом из резервного фонда Правительства РФ Тверской области выделено 235 миллионов рублей
С демографией в Тверской области хуже, чем во всех соседних регионах
Ограду сквера Крылова в Твери снова сломали
В Тверской области мужчина осквернил могилу знакомой из-за денежного долга
Коронавирус в Тверской области: МЧС продолжает дезинфекцию социально значимых объектов
Материнский капитал в Тверской области начали оформлять проактивно
В Тверской области задержали мужчину, который промышлял кражей телефонов
В Тверской области заметно выросло количество жилых домов
В Тверской области водитель на иномарке "подтолкнул" в кювет "УАЗ"
В Тверской области пропавший подросток вернулся домой
В Тверской области у трети пациентов с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно
В Твери женщина отдала лжебанкирам 245 тысяч рублей
В Тверской области на сельскую ипотеку претендуют больше 200 человек
Тверской ТЮЗ станет участником Всероссийского театрального онлайн-фестиваля «Крылья Победы»
В Тверской области 15 237 человек протестировано на коронавирус
В Тверской обласи полицейские задержали дачных воров
Пропавшую в Тверской области несовершеннолетнюю нашли на вокзале в Вышнем Волочке
В Тверской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 26 человек
Житель Тверской области прятал у себя дома краденое имущество
Водитель на иномарке сбил на дороге женщину с гантелями в Тверской области
Праздник Пасхи в Твери запомнится уличным освящением куличей, дистанциями в храмах и масками
Стали известны доходы министров правительства Тверской области за 2019 год