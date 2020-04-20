На Московском шоссе в Твери старые светильники сменили на светодиодные лампы
В Твери в рамках масштабной ремонтной кампании на Московском шоссе обновили освещение - старые светильники сменили на светодиодные фонари нового поколения. Всего 422 новых светильника.
- Все новые светильники - энергосберегающие. Они дают достаточный уровень освещения на дороге, при этом их использование на данном участке позволит городскому бюджету экономить на оплате электричества до миллиона рублей в год, - уточнил директор муниципального предприятия "Тверьгорэлектро" Максим Сульман.
Для освещения дополнительного участка трассы длинной в 500 метров установлено девять новых опор. Силами нескольких бригад полностью сменить освещение на Московском шоссе планируется до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU