На Московском шоссе в Твери старые светильники сменили на светодиодные лампы

20 Апр 2020 2020-04-20T18:20:31+03:00

На Московском шоссе в Твери старые светильники меняют на светодиодные Фото: администрация Твери

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В Твери в рамках масштабной ремонтной кампании на Московском шоссе обновили освещение - старые светильники сменили на светодиодные фонари нового поколения. Всего 422 новых светильника.

- Все новые светильники - энергосберегающие. Они дают достаточный уровень освещения на дороге, при этом их использование на данном участке позволит городскому бюджету экономить на оплате электричества до миллиона рублей в год, - уточнил директор муниципального предприятия "Тверьгорэлектро" Максим Сульман.

Для освещения дополнительного участка трассы длинной в 500 метров установлено девять новых опор. Силами нескольких бригад полностью сменить освещение на Московском шоссе планируется до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU