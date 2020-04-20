На борьбу с коронавирусом из резервного фонда Правительства РФ Тверской области выделено 235 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T18:09:09+03:00

Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области Фото: ПТО

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В Тверской области 20 апреля состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона сообщил, что из резервного фонда Правительства РФ Тверская область получит еще 235 млн рублей на закупку оборудования для оснащения создаваемых коек, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала.

В течение недели 10 новых аппаратов ИВЛ поступят в медучреждения региона. Также приобретается лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое.

Напомним, на сегодняшний день в Тверской области подтверждено 296 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 26 новых. Все зараженные изолированы и находятся под наблюдением медиков. 70% заболевших лечатся в больницах Тверской области, треть – изолированы дома под постоянным медицинским наблюдением, у них болезнь протекает бессимптомно либо в легкой форме.

Около 10% заразившихся – молодежь до 18 лет, порядка 70% - от 18 до 65 лет, более 20% - пожилые люди старше 65 лет.

15 человек выздоровели после коронавируса и выписаны из больницы. Смертельных случаев нет.

Всего на коронавирус в области обследовано 15237 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU