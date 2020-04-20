2020-04-20T17:43:07+03:00
Общество

С демографией в Тверской области хуже, чем во всех соседних регионах

И в целом по стране Тверская область оказалась на 79-м месте демографического рейтинга
Виктория ТУШКОВА
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Рождаемость в Тверской области не поспевает за смертностью.Рождаемость в Тверской области не поспевает за смертностью.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Тверская область оказалась на 79-м месте в демографической рейтинге регионов - 2020. Исследование оценивало изменения численности населения в субъектах РФ за последние три года. Источником стали данные Росстата.

Аналитики агентства "РИА-рейтинг" отмечают, что за последние три года численность населения выросла в 24 российских регионах, в 58 - пошла на убыль и в трёх - не изменилась.

Самый большой прирост - в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области. Быстрее всех сокращается население в Магаданской области, Еврейской автономной области и республике Коми.

Тверской регион ушёл от них не очень далеко: 79-е место из 85-и. С 2017 по 2019 годы убыль населения у нас составила 2,8%. А естественный прирост, т.е. превышение рождаемости над смертностью: -28,6%.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область - 6 место (+3,6%)

Ярославская область - 47 место (-1,4%)

Смоленская область - 60 место (-1,9%)

Вологодская область - 61 место (-2,0%)

Псковская область - 74 место (-2,5%)

Новгородская область - 76 место (-2,6%)

Тверская область - 79 место (-2,8%)

ИСТОЧНИК KP.RU

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