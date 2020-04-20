2020-04-20T17:06:21+03:00
Общество

Ограду сквера Крылова в Твери снова сломали

Вероятнее всего не обошлось без помощи автомобиля или уборочной машины
Виктория ТУШКОВА
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Вырваны из земли два пролёта ограды сквера Крылова напротив обелиска Победы.Вырваны из земли два пролёта ограды сквера Крылова напротив обелиска Победы.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В тверском сквере имени баснописца Ивана Крылова разрушена ещё одна часть ограды. Со стороны площади Победы (практически напротив обелиска) повалены два её пролёта и соединяющие их столбики-опоры. В ограждение мог въехать автомобиль или машина дорожной техники (на днях в районе сквера расчищали лишний песок - смёт). Опоры вырваны из земли, что называется "с мясом". Вряд ли такое под силу человеку.

Ограду сквера ломают уже не впервые. В декабре 2018 года её часть была обнаружена разрушенной. Неизвестные снесли угловую часть забора, смотрящую на здание Суворовского училища. На месте были обнаружены осколки пластика и характерные следы автомобильных шин.

Эта часть ограды с тех пор не восстановлена. Горожане используют брешь в заборчике как ещё один из входов в сквер и протоптали через зелёную зону тропу.

Пролёты ограды сквера Крылова вырваны "с мясом" Фото: Виктория ТУШКОВА

Пролёты ограды сквера Крылова вырваны "с мясом"Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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