Ограду сквера Крылова в Твери снова сломали

20 Апр 2020 2020-04-20T17:06:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В тверском сквере имени баснописца Ивана Крылова разрушена ещё одна часть ограды. Со стороны площади Победы (практически напротив обелиска) повалены два её пролёта и соединяющие их столбики-опоры. В ограждение мог въехать автомобиль или машина дорожной техники (на днях в районе сквера расчищали лишний песок - смёт). Опоры вырваны из земли, что называется "с мясом". Вряд ли такое под силу человеку.

Ограду сквера ломают уже не впервые. В декабре 2018 года её часть была обнаружена разрушенной. Неизвестные снесли угловую часть забора, смотрящую на здание Суворовского училища. На месте были обнаружены осколки пластика и характерные следы автомобильных шин.

Эта часть ограды с тех пор не восстановлена. Горожане используют брешь в заборчике как ещё один из входов в сквер и протоптали через зелёную зону тропу.

Пролёты ограды сквера Крылова вырваны "с мясом"Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU