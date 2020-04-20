2020-04-20T16:47:45+03:00
Общество

В Тверской области мужчина осквернил могилу знакомой из-за денежного долга

За содеянное он предстанет перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Удомли будут судить за осквернение могилы знакомой Фото: архив "КП"Жителя Удомли будут судить за осквернение могилы знакомой Фото: архив "КП"
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Удомельским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Удомли. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").

Установлено, что в январе 2020 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил, что умершая знакомая задолжала ему денег.

- Взял необходимые инструменты, пришел на ее могилу, выдернул деревянный крест, и в лесу распилил его. Туда же унес венки с могилы, с которых оборвал траурные ленты, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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