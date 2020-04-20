2020-04-20T15:58:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: МЧС продолжает дезинфекцию социально значимых объектов

Проведена обработка детского дома и реабилитационного центра для несовершеннолетних
Ольга ТРОФИМОВА
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МЧС продолжает дезинфекцию социально значимых объектов Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМЧС продолжает дезинфекцию социально значимых объектов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Тверской области продолжается проифлактика распространения новой коронавирусной инфекции. Личный состав тверского пожарно-спасательного гарнизона проводит на территории Верхневолжья обработку зданий, сооружений, площадок, техники и дорог.

Специальными дезинфицирующими средствами, безопасными для людей и животных, спасатели проводят обработку зданий и территорий сооциально значимых объектов.

Так, в Старицком районе оказана помощь в проведении дезинфекции ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", а в Удомельском городском округе - в ГКУ "Удомельский детский дом".

Проведена обработка зданий, элементов детской площадки.

- Работниками пожарно-спасательной части № 56 проведена санитарная обработка Фировской ЦРБ и спецтехники медиков. В Весегонском муниципальном округе продезинфицированы помещения в здании отдела культуры администрации муниципалитета, а в Лихославьском районе – зданий общежитий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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