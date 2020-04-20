Материнский капитал в Тверской области начали оформлять проактивно

20 Апр 2020 2020-04-20T15:54:55+03:00

Тверская семья, имеющая право на маткапитал, сможет использовать его средства не обращаясь за сертификатом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь никуда идти, чтобы оформить сертификат, не нужно

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В Тверской области начали проактивное, то есть автоматическое, оформление сертификатов на маткапитал.

Это означает, что семья сможет использовать средства материнского капитала, не обращаясь за самим сертификатом, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ. Обмен информацией произойдёт следующим образом: сведения о рождении детей поступят в фонд из органов ЗАГС, затем специалисты пенсионного фонда проведут все необходимые манипуляции по определению права на маткапитал.

Данные о том, что сертификат оформлен, загрузятся в информационную систему ПФР и отразятся в личном кабинете на сайте фонда или портале госуслуг. После этого средствами материнского капитала семья сможет законно распоряжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU