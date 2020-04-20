В Тверской области задержали мужчину, который промышлял кражей телефонов
Возбуждено уголовное дело
В Тверской области полицейские задержали похитителя телефоновФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
В январе в дежурную часть полиции обратилась 25-летняя жительница Западной Двины. Женщина сообщила, что в местном баре у нее из кармана куртки украли сотовый телефон.
Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель. Мужчина признал вину и сознался, что телефон успел продать, а деньги потратить.
Выяснилось, что фигурант причастен еще к одному аналогичному преступлению на территории города Ржева.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU