В Тверской области задержали мужчину, который промышлял кражей телефонов

20 Апр 2020 2020-04-20T15:44:13+03:00

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В январе в дежурную часть полиции обратилась 25-летняя жительница Западной Двины. Женщина сообщила, что в местном баре у нее из кармана куртки украли сотовый телефон.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель. Мужчина признал вину и сознался, что телефон успел продать, а деньги потратить.

Выяснилось, что фигурант причастен еще к одному аналогичному преступлению на территории города Ржева.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU