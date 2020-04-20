В Тверской области заметно выросло количество жилых домов

20 Апр 2020 2020-04-20T14:49:08+03:00

Всего за первые три месяца года в регионе сдано 18 многоквартирных домов. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего с начала года в регионе введено больше 120 тысяч квадратных метров жилья

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В первом квартале 2020 года в эксплуатацию введено 120,7 тыс. кв. м жилья или 575 домов. Это 557 зданий индивидуальных застройщиков (80,4 тыс.кв. м) и 18 многоквартирных домов с 718 квартирами площадью (40,3 тыс. кв м).

Это на 12 % больше объема введенного жилья за такой же промежуток времени в прошлом году.

Как сообщает областное правительство, наращивание темпов и объемов жилого строительства в регионе идёт в соответствие с задачами нацпроекта «Жильё и городская среда».

- Повышение темпов роста жилищного строительства – это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания людей, - считает губернатор Игорь Руденя.

Лидер первых трёх месяцев по построенным домам - Тверь. В областном центре сдано 11 объектов. Еще 2 и 5 домов построены соответственно в Торжке и Калининском районе.

Всего в Тверской области до 2024 года запланирован ввести 4,553 млн квадратных метров жилья. План текущего года – 724 тыс. квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU