2020-04-20T14:08:16+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на иномарке "подтолкнул" в кювет "УАЗ"

Оба водителя погибли, пассажиры пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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Оба водителя погибли Фото: УГИБДД России по Тверской областиОба водителя погибли Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Смертельное ДТП произошло около 17:00 вечера, 19 апреля, на 272-м км трассы М-10 "Россия".

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Chevrolet Captiva" - 57-летний мужчина, двигаясь в сторону Москвы, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля "УАЗ-220695-04" под управлением 48-летнего водителя и столкнулся с ним.

Водитель "УАЗа" потерял управление, съехал в правый кювет и опрокинулся. Водитель на "Chevrolet" съехал в левый кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП оба водителя погибли. Пострадала 56-летняя женщина-пассажир иномарки и 39-летний мужчина-пассажир "УАЗа". Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности. С травмами они госпитализированы в медицинское учреждение.

Оба водителя погибли Фото: УГИБДД России по Тверской области

Оба водителя погибли Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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