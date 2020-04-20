В Тверской области пропавший подросток вернулся домой
Пропавший 18 апреля несовершеннолетний житель города Кимры вернулся домой. Об этом 20 апреля сообщил региональный Следственный комитет.
Ранее по факту пропажи подростка следователями была организована доследственная проверка. Следователь СК и сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группывыезжали по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, были опрошены его родственники и знакомые. Проводились поисковые мероприятия.
20 апреля несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. В ближайшее время его опросит следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU