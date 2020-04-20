2020-04-20T13:58:23+03:00
Общество

В Тверской области пропавший подросток вернулся домой

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавший поросток вернулся домой, проводится проверкаПропавший поросток вернулся домой, проводится проверкаФото: Евгения ГУСЕВА
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Пропавший 18 апреля несовершеннолетний житель города Кимры вернулся домой. Об этом 20 апреля сообщил региональный Следственный комитет.

Ранее по факту пропажи подростка следователями была организована доследственная проверка. Следователь СК и сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группывыезжали по месту последнего пребывания несовершеннолетнего, были опрошены его родственники и знакомые. Проводились поисковые мероприятия.

20 апреля несовершеннолетний самостоятельно вернулся домой. В ближайшее время его опросит следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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