2020-04-20T13:49:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области у трети пациентов с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно

Из больницы выписали еще троих
Ольга ТРОФИМОВА
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Еще три пациента выздоровели после коронавируса в Тверской области Фото: ПТОЕще три пациента выздоровели после коронавируса в Тверской области Фото: ПТО
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В Тверской области после коронавируса выздоровели и выписаны из больницы еще три человека. Общее количество выздоровевших в регионе - 15. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Ранее были выписаны 12 жителей, выздоровевшие после коронавируса.

Всего, по данным на 20 апреля 2020 года, в регионе подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

У трети пациентов болезнь протекает без симптомов либо в легкой форме. В основном это люди, контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция.

Тесты на коронавирус сдали 15 237 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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