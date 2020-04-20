В Тверской области у трети пациентов с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно

20 Апр 2020 2020-04-20T13:49:52+03:00

Еще три пациента выздоровели после коронавируса в Тверской области Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

В Тверской области после коронавируса выздоровели и выписаны из больницы еще три человека. Общее количество выздоровевших в регионе - 15. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области.

Ранее были выписаны 12 жителей, выздоровевшие после коронавируса.

Всего, по данным на 20 апреля 2020 года, в регионе подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

У трети пациентов болезнь протекает без симптомов либо в легкой форме. В основном это люди, контактировавшие с теми, у кого ранее была подтверждена инфекция.

Тесты на коронавирус сдали 15 237 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU