В Твери женщина отдала лжебанкирам 245 тысяч рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T13:31:38+03:00

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В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 45-летняя местная жительница и сообщила, что обманным путем у нее были похищены 245 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном списании денег. В целях защиты сбережений предложил перевести деньги на безопасные счета.

Через банкомат потерпевшая перевела накопления на неизвестный счет, после чего связь с "работником банка" прекратилась и женщина поняла, что ее обманули.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU