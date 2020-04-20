В Тверской области на сельскую ипотеку претендуют больше 200 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T12:52:03+03:00

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С начала 2020 года от жителей региона поступило 240 заявок на получение льготных кредитов в рамках сельской ипотеки. Общая сумма, на которую они хотят взять займы, равняется 491,4 млн рублей.

Напомним, что С 2020 года россияне могут воспользоваться сельской ипотекой и взять кредит на приобретение или строительство дома.

Губернатор Игорь Руденя сообщил о том, что Тверская область будет участвовать госпрограмме, по которой выделяются средства на сельскую ипотеку, в декабре 2019 года. После заседания Государственного совета РФ.

Сумма кредита может составлять до 3 млн рублей, льготная процентная ставка – до 3%. Объём средств заемщика должен быть не меньше 10%. Срок погашения кредита – до 25 лет.

Также предусмотрено льготное потребительское кредитование на подведение инженерных сетей и ремонт жилых домов.

Уполномоченными организациями в этой работе стали Россельхозбанк и Сбербанк.

Заметим, что жители нашего региона могут взять льготные кредиты на покупку и строительство жилья не только на селе, но и в поселках городского типа и малых городах с населением до 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU