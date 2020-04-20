2020-04-20T12:19:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области 15 237 человек протестировано на коронавирус

За минувшие сутки тесты сдали 659 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 659 человекЗа минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 659 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжается профилактика коронавирусной инфекции.

Тесты на COVID-19, по данным на 20 апреля 2020 года, в регионе сдали 15237 человек, за последние сутки – 659.

Исследования проводятся лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, а также на тверской станции переливания крови.

На сегодняшний день в Тверской области имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 26 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области заметно выросло количество жилых домов
В Тверской области водитель на иномарке "подтолкнул" в кювет "УАЗ"
В Тверской области пропавший подросток вернулся домой
В Тверской области у трети пациентов с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно
В Твери женщина отдала лжебанкирам 245 тысяч рублей
В Тверской области на сельскую ипотеку претендуют больше 200 человек
Тверской ТЮЗ станет участником Всероссийского театрального онлайн-фестиваля «Крылья Победы»
В Тверской области 15 237 человек протестировано на коронавирус
В Тверской обласи полицейские задержали дачных воров
Пропавшую в Тверской области несовершеннолетнюю нашли на вокзале в Вышнем Волочке
В Тверской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 26 человек
Житель Тверской области прятал у себя дома краденое имущество
Водитель на иномарке сбил на дороге женщину с гантелями в Тверской области
Праздник Пасхи в Твери запомнится уличным освящением куличей, дистанциями в храмах и масками
Стали известны доходы министров правительства Тверской области за 2019 год