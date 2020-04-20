В Тверской области 15 237 человек протестировано на коронавирус

20 Апр 2020 2020-04-20T12:19:39+03:00

За минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 659 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки тесты сдали 659 человек

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В Тверской области продолжается профилактика коронавирусной инфекции.

Тесты на COVID-19, по данным на 20 апреля 2020 года, в регионе сдали 15237 человек, за последние сутки – 659.

Исследования проводятся лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, а также на тверской станции переливания крови.

На сегодняшний день в Тверской области имеется достаточное количество тест-систем для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области в регионе подтверждено 26 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU