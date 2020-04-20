В Тверской обласи полицейские задержали дачных воров
Возбуждено уголовное дело
В Тверской области полиция задержала дачных воровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Торопецкое отделение полиции обратился 67-летний житель Торопца Тверской области. Мужчина сообщил, что неизвестные взломали замок на двери его дачного дома, проникли внутрь и похитили имущество на общую сумму более 80 тысяч рублей.
На место выехали сотрудники полиции. В ходе розыска подозреваемые были задержаны. Ими оказались неработающие ранее судимые местные жители 32 и 36 лет.
На фигурантов завели уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU