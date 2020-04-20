Пропавшую в Тверской области несовершеннолетнюю нашли на вокзале в Вышнем Волочке

20 Апр 2020 2020-04-20T12:00:06+03:00

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В Тверской области завершились поиски несовершеннолетней жительницы Твери.

Ранее сообщалось, что девушка 2003 года рождения пропала 17 апреля. О ее местонахождении не было известно. С

ледователи начали доследственную проверку, в целях установления всех обстоятельства произошедшего. 20 апреля стало известно, что девочка была найдена сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале города Вышнего Волочка Тверской области.

- В ближайшее время ее опросит следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU