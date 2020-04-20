Житель Тверской области прятал у себя дома краденое имущество
В полицию обратился 43-летний владелец дачного дома, расположенного в деревне Мерлино Кимрского района Тверской области. Потерпевший сообщил, что у него пропали бензо-электроинструменты, бытовая техника и предметы интерьера. Общий ущерб составил 56 000 рублей.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Тверской области в возрасте 31 и 32 лет. Похищенное имущество один из фигурантов прятал у себя дома. Вещи вернули владельцу.
За кражу подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU