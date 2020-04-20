2020-04-20T09:36:20+03:00
Происшествия

Житель Тверской области прятал у себя дома краденое имущество

Инструментами и техникой он вместе с подельником "поживился" на чужой даче
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое жителей Тверской области попались на кражеДвое жителей Тверской области попались на кражеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратился 43-летний владелец дачного дома, расположенного в деревне Мерлино Кимрского района Тверской области. Потерпевший сообщил, что у него пропали бензо-электроинструменты, бытовая техника и предметы интерьера. Общий ущерб составил 56 000 рублей.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей Тверской области в возрасте 31 и 32 лет. Похищенное имущество один из фигурантов прятал у себя дома. Вещи вернули владельцу.

За кражу подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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