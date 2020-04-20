В Тверской области количество зараженных коронавирусом увеличилось на 26 человек

20 Апр 2020 2020-04-20T11:10:49+03:00

Все пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на утро 20 апреля, в Верхневолжье всего 296 заболевших.

Умерших, по официальной информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, нет.

13 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.

283 пациента изолированы и находятся под наблюдением врачей. Опеределен круг контактных лиц. Контактировавшие также находятся под вниманием медперсонала.

Согласно карте распространения коронавируса в регионе, которая обновляется ежедневно, больше всего зараженных в Твери - 93 человека. За ней следуют Конаковский район - 71, Кимры - 57, Старицкий район - 11.

Всего за сутки в стране выявлено 4 268 новых случаев.

Карта распространения коронаируса в Тверской области Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU