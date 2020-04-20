Водитель на иномарке сбил на дороге женщину с гантелями в Тверской области

20 Апр 2020 2020-04-20T09:02:16+03:00

В Тверской области водитель на иномарке сбил пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 19 апреля, на 2-м км автодороги Новотроицкое-Заречье Торопецкого района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Форд", наехал наженщину-пешехода, которая шла по проезжей части в капюшне и с гантелями в руках.

Мужчина попытался объехать перешехода, но женщина метнулась прямо под колеса иномарки.

В результате ДТП она получила перелом ключицы. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU