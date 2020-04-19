Праздник Пасхи в Твери запомнится уличным освящением куличей, дистанциями в храмах и масками

19 Апр 2020 2020-04-19T22:27:17+03:00

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Так Пасху в России и, в том числе в Тверской области, еще никогда не встречали. Коронавирусная зараза вынудила священников внести серьезные коррективы в процесс проведения пасхальных богослужений. Они были непривычно малолюдны.

В Твери церкви все же не закрыли, но при этом службы были проведены при ограниченном количестве прихожан. В церквях были установлены строгие меры по выдерживанию дистанции. Прихожане стояли на службах в масках.

Известный в Твери и за её пределами священник протоиерей Сергий (Дмитриев) в духе времени пандемии даже поздравил прихожан с Пасхой в маске в характерными буквами ХВ.

Большинство верующих молилось, как сейчас говорят, на удалёнке. К этому их призывали и представители Тверской епархии. Благо была организована онлайн-трансляция пасхального богослужения из Воскресенского кафедрального собора Твери.

Куличи освящали рядом с церквями, стоя под ветром и осадками, где-то природные условия были более благосклонны к пришедшим. Главным условием и здесь было наличие масок и соблюдение дистанции. Кроме того, верующим было предложено самим окропить пасхальную трапезу дома под молитву митрополита Тверского и Кашинского Саввы, передаваемую в той же онлайн-трансляции из Воскресенского собора.

Губернатор Игорь Руденя поздравил всех православных жителей региона с Пасхой на фоне Спасо-Преображенского храма. Это было, безусловно, символично.

Протоиерей Сергий (Дмитриев) в, можно сказать, праздничной маске. Фото: со страницы протоиерея Сергия в соцсети

Где-то освящение куличей проходило в нелучших погодных условиях. Фото: снимок из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU