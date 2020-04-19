Стали известны доходы министров правительства Тверской области за 2019 год

19 Апр 2020 2020-04-19T20:17:26+03:00

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На сайте областного правительства появилась информация о том, сколько заработали региональные министры за прошлый год.

Согласно ей самым прибыльным 2019 год получился для министра имущественных и земельных отношений Игоря Жаркова. Его доход – свыше 12 млн 451 тыс рублей. Причём из них его основная работа областного чиновника принесла ему 1 млн 751 тыс. Также в его декларации написано, что он владеет двумя земельными участками, жилым домом и иномарками Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC.

Идущий на втором месте по доходам за прошлый год министр природных ресурсов и экологии Андрей Наумов заработал чуть больше 3 млн 853 тыс рублей. Из них свыше 3 млн. 700 тыс. – по основному месту работы. У него также есть земельный участок, дом и автомобиль Toyota Corolla.

Самый малый доход за прошлый год из руководителей министерств — у министра демографической и семейной политики Светланы Ермаковой. Она за 2019-й заработала свыше 1 млн 893 тыс рублей. Заметим, что она руководит самым молодым министерством в областном правительстве. На свой пост Светлана Ермакова была назначена 30 ноября прошлого года, а до этого исполняла обязанности замминистра соцзащиты населения.

Недавно «КП»-Тверь» писала о том, сколько за прошлый год заработали депутаты областного парламента и Тверской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU