Два подростка пропали в Тверской области

19 Апр 2020 2020-04-19T17:13:39+03:00

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В тверском регионе пропали несовершеннолетние парень и девушка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

В Кимрах днём 18 апреля ушёл из дома и не вернулся Илья Россиков 2004 года рождения. С тех пор, он не вернулся домой. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Юноша был

В Твери в Заволжском районе 17 апреля вечером из дома ушла и также не вернулась Ольга Горюнова 2003 года рождения. Где, она находится, не известно. Также ведётся доследственная проверка. Ольга ушла из дома в куртке синего цвета, синих джинсах и голубых кроссовках. Взяла с собой рюкзак чёрного цвета.

Объявлены поиски обоих пропавших подростков.

Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU