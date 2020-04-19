В Тверской области пенсионерка отобрала кошелек у молодого мужчины
В Зубцове рядом с одним из магазинов произошёл нелепый случай. Молодой 31-летний мужчина стал жертвой пожилой воровки, которая сумела убежать от него с его кошельком.
Как сухо сообщается в отчете пресс-службы УМВД по Тверской области, неизвестная женщина вырвала у мужчины из рук кошелек и скрылась в неизвестном направлении. В кошельке между тем было более 7 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска довольно быстро задержали подозреваемую. Ей оказалась 63-летняя женщина цыганской национальности.
Пострадавшему от рук злоумышленницы пенсионного возраста мужчине возвращены кошелек и деньги.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU