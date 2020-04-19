В Тверской области пенсионерка отобрала кошелек у молодого мужчины

19 Апр 2020 2020-04-19T15:50:42+03:00

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В Зубцове рядом с одним из магазинов произошёл нелепый случай. Молодой 31-летний мужчина стал жертвой пожилой воровки, которая сумела убежать от него с его кошельком.

Как сухо сообщается в отчете пресс-службы УМВД по Тверской области, неизвестная женщина вырвала у мужчины из рук кошелек и скрылась в неизвестном направлении. В кошельке между тем было более 7 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро задержали подозреваемую. Ей оказалась 63-летняя женщина цыганской национальности.

Пострадавшему от рук злоумышленницы пенсионного возраста мужчине возвращены кошелек и деньги.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU