В Тверской области увеличилось число районов с больными коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T14:46:29+03:00

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Данные, отраженные на обновленной на 19 апреля карте распространения коронавируса в регионе, свидетельствуют о том, в Верхневолжье случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 24 городах, районах и округах Тверской области. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 270 фактов заболевания. При этом 12 человек выздоровели.

За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Конаковском районе - плюс 14. Теперь там 63 инфицированных. В Твери количество зараженных увеличилось на 7 человек и равно 88. На третьем месте Кимры с 45 выявлеными случаями заражения. Причём за последние сутки там подтвержден лишь один факт заболевания.

За последние сутки первые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы еще в трёх муниципалитетах региона: в Жарковском районе (сразу два), а также Андреапольском муниципальном округе и Осташковском городском округе (по одному случаю).

ИСТОЧНИК KP.RU