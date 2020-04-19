В Твери открыта виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы
Тверская областная картинная галерея представляет виртуальную выставку, в которой собраны удивительные, пронзительные черно-белые фотографии прошлых лет. Их объединяет одна тема - война. Хотя её и нет на снимках.
Экспозиция называется «Помнит мир спасенный. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии 60-80-х годов XX в. из архива Тверского фотоклуба».
Увидеть её можно здесь. Поверьте, на представленных на выставке снимках стоит задержать взгляд.
Наиболее ранние работы, представленные на выставке - «Первый День Победы в Калинине» Георгия Скарлотова и «Портрет фронтовика Евгения Петрова», выполненный Львом Михновским в 1965 году. На выставке также представлены авторские отпечатки 1970-80-х годов Владимира Рыбкина (Ржев), Халипа Махмудова (Вышний Волочек), Льва Блинова (Осташков), Владимира Коробова (Лихославль).
"Память сердца". Фото: Г. Рыбаков
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»