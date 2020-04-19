В Твери открыта виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы

19 Апр 2020 2020-04-19T13:22:53+03:00

Работа Льва Блинова из Осташков под названием "Боевой расчет". Фото: Лев Блинов, 1975 год.

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Тверская областная картинная галерея представляет виртуальную выставку, в которой собраны удивительные, пронзительные черно-белые фотографии прошлых лет. Их объединяет одна тема - война. Хотя её и нет на снимках.

Экспозиция называется «Помнит мир спасенный. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии 60-80-х годов XX в. из архива Тверского фотоклуба».

Увидеть её можно здесь. Поверьте, на представленных на выставке снимках стоит задержать взгляд.

Наиболее ранние работы, представленные на выставке - «Первый День Победы в Калинине» Георгия Скарлотова и «Портрет фронтовика Евгения Петрова», выполненный Львом Михновским в 1965 году. На выставке также представлены авторские отпечатки 1970-80-х годов Владимира Рыбкина (Ржев), Халипа Махмудова (Вышний Волочек), Льва Блинова (Осташков), Владимира Коробова (Лихославль).

"Память сердца". Фото: Г. Рыбаков

ИСТОЧНИК KP.RU