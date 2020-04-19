В Тверской области зафиксировано еще 33 случая заражения COVID-19
В регионе за последние сутки подтверждено 33 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на 19 апреля в регионе их подтверждено 270. Умерших, по официальной информации, нет.
При этом 12 больных уже выздоровели и выписаны из больницы.
Изолированы и находятся под наблюдением врачей 258 инфицированных.
Об этом сообщает оперативных штаб региона.
Как показывает карта распространения коронавируса в регионе, больше всего зараженных в Твери - 88 человек. За ней следуют Конаковский район - 63, Кимры - 45, Старицкий район - 11.
Добавим, что на сегодняшний день в Верхневолжье обследовано уже 14570 человек, за последние сутки – свыше 993.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»