2020-04-19T11:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области зафиксировано еще 33 случая заражения COVID-19

Таким образом, на лечении сейчас - 258 человек
Александр ЖМУЛИН
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В регионе еще у 33 человек обнаружен коронавирус.В регионе еще у 33 человек обнаружен коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В регионе за последние сутки подтверждено 33 новых случая заболевания коронавирусом. Всего на 19 апреля в регионе их подтверждено 270. Умерших, по официальной информации, нет.

При этом 12 больных уже выздоровели и выписаны из больницы.

Изолированы и находятся под наблюдением врачей 258 инфицированных.

Об этом сообщает оперативных штаб региона.

Как показывает карта распространения коронавируса в регионе, больше всего зараженных в Твери - 88 человек. За ней следуют Конаковский район - 63, Кимры - 45, Старицкий район - 11.

Добавим, что на сегодняшний день в Верхневолжье обследовано уже 14570 человек, за последние сутки – свыше 993.

ИСТОЧНИК KP.RU

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