В Твери приглашают на праздничный пасхальный онлайн-обед

19 Апр 2020 2020-04-19T10:31:19+03:00

К акции могут присоединиться все желающие. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Он будет проходить с с 12.00 до 14.00

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В областной столице 19 апреля проведут пасхальный обед в режиме онлайн.

Он состоится с 12.00 до 14.00.

В программе: беседы и онлайн-включения с присоединившимися к обеду, флешмоб. Изюминкой онлайн-обеда должна стать встреча с декоратором. Он в опять же в режиме онлайн поведает о декоре праздничного стола в Пасху.

Акцию проводит НКО «Город-Музей».

Полная программа доступна на сайте http://tver-navigator.ru/stayhome Онлайн-трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=pU_Rnc8n2D4. Инстаграм https://www.instagram.com/tver_navigator.

ИСТОЧНИК KP.RU