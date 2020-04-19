2020-04-19T09:45:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери провели трансляцию пасхальной службы в эпоху коронавируса

Прихожан в храме было немного
Александр ЖМУЛИН
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Трансляция велась из Воскресенского кафедрального собора. Фото: Тверская епархияТрансляция велась из Воскресенского кафедрального собора. Фото: Тверская епархия
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Из белоснежного Воскресенского кафедрального собора в Твери провели прямую видео-трансляцию богослужения в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

В этом году Пасху в храмах встречали не как обычно. Народу было немного. Коронавирус вносит свои коррективы во всё.

Напомним, что храмы на пасху было решено не закрывать, но при этом прихожанам было рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с риском заражения COVID-19 и встречать пасху и молиться дома. Строгие меры профилактики должны были быть выполнены во время богослужений.

В Воскресенском соборе священники выполнили рекомендации, данные в связи с периодом пандемии. Людей в храм пустили немного, все старались соблюдать дистанцию, прихожане были в масках.

19.04.2020 г. Тверь. Воскресенский Кафедральный собор. Пасхальное Богослужение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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