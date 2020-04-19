В Твери провели трансляцию пасхальной службы в эпоху коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T09:45:04+03:00

Прихожан в храме было немного

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Из белоснежного Воскресенского кафедрального собора в Твери провели прямую видео-трансляцию богослужения в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

В этом году Пасху в храмах встречали не как обычно. Народу было немного. Коронавирус вносит свои коррективы во всё.

Напомним, что храмы на пасху было решено не закрывать, но при этом прихожанам было рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с риском заражения COVID-19 и встречать пасху и молиться дома. Строгие меры профилактики должны были быть выполнены во время богослужений.

В Воскресенском соборе священники выполнили рекомендации, данные в связи с периодом пандемии. Людей в храм пустили немного, все старались соблюдать дистанцию, прихожане были в масках.

19.04.2020 г. Тверь. Воскресенский Кафедральный собор. Пасхальное Богослужение.

ИСТОЧНИК KP.RU