Игорь Руденя поздравил с Пасхой всех православных Тверской области

19 Апр 2020 2020-04-19T01:13:49+03:00

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Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области со Пасхой. Глава региона символично обратился к верующим на фоне Спасо-Преображенского собора в Твери.

- Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения! Для всего православного мира это самое главное событие. Пасха символизирует спасение человека, торжество жизни и добра. Праздник праздников дарит нам радость, вдохновляет на благие дела и помощь ближним, объединяет вокруг непреходящих ценностей нашего народа. Это единство на протяжении многих веков помогало жителям тверской земли преодолевать любые невзгоды, трудиться на благо Отечества, - сказал губернатор.

Игорь Руденя заметил, что в этом году православные встречают Пасху в сложное время.

- Дорогие жители Тверской области! Пусть праздник войдёт в каждый дом с миром, согреет наши сердца радостью! От всей души желаю вам счастливой Пасхи, здоровья, добра и благополучия! Христос Воскресе! - обратился к верующим Игорь Руденя.

Поздравление Губернатора Игоря Рудени с праздником Воскресения Христова 19 04 2020г.

ИСТОЧНИК KP.RU