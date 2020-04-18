13577 человек обследовано на коронавирус в Тверской области
В Тверской области на коронавирус обследовано 13577 человек, за последние сутки – 1276. Актуальные данные опубликовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Заметим, что за предыдущие сутки до этого было обследовано свыше 870 граждан. Таким образом, за последние 24 часа лаборатории усилили работу.
С 14 апреля результаты тестов подтверждают на уровне региона. Тесты проводят в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ.
За минувшие сутки выявлено еще 49 случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных без учёта 12 выздоровевших на 18 апреля составило 225 человек. Все они изолированы и проходят лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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