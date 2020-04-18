2020-04-18T23:30:17+03:00
Коронавирус Covid-19

13577 человек обследовано на коронавирус в Тверской области

За последние сутки проверено 1276 граждан
Александр ЖМУЛИН
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На 18 апреля в регионе обследовано больше 13577 человек.На 18 апреля в регионе обследовано больше 13577 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Тверской области на коронавирус обследовано 13577 человек, за последние сутки – 1276. Актуальные данные опубликовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Заметим, что за предыдущие сутки до этого было обследовано свыше 870 граждан. Таким образом, за последние 24 часа лаборатории усилили работу.

С 14 апреля результаты тестов подтверждают на уровне региона. Тесты проводят в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ.

За минувшие сутки выявлено еще 49 случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных без учёта 12 выздоровевших на 18 апреля составило 225 человек. Все они изолированы и проходят лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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