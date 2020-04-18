В Тверской области две иномарки столкнулись и вылетели на обочину
Есть пострадавшие
Причины ДТП уточняются. Фото: УГИБДД по Тверской области
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В Торопецком районе на автодороге М9-Торопец-Плоскош произошла авария с участием двух легковых иномарок.
Водитель Фольцвагена Поло попытался обогнать Фольцваген Голь, но в итоге машины столкнулись и вылетели в кювет.
Оба водителя получили травмы.
Причина ДТП и состояние пострадавших уточняются.
Машины заметно помяло. Фото: УГИБДД по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU