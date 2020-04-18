2020-04-18T20:11:43+03:00
Происшествия

В Тверской области две иномарки столкнулись и вылетели на обочину

Есть пострадавшие
Александр ЖМУЛИН
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Причины ДТП уточняются. Фото: УГИБДД по Тверской областиПричины ДТП уточняются. Фото: УГИБДД по Тверской области
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В Торопецком районе на автодороге М9-Торопец-Плоскош произошла авария с участием двух легковых иномарок.

Водитель Фольцвагена Поло попытался обогнать Фольцваген Голь, но в итоге машины столкнулись и вылетели в кювет.

Оба водителя получили травмы.

Причина ДТП и состояние пострадавших уточняются.

Машины заметно помяло. Фото: УГИБДД по Тверской области

Машины заметно помяло. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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