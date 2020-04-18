В Тверской области на пожаре в брошенном деревенском доме погиб человек

18 Апр 2020 2020-04-18T18:20:38+03:00

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18 апреля деревне Климово Торжокского района в заброшенном деревянном доме произошёл пожар. Его последствия оказались трагичны.

Сотрудники МЧС, погасив пожар, нашли под завалами в сильно потрадавшем от огня доме труп мужчины. Его личность установлена.

Известно, что он родился в 1974 году. По информации регионального управления МЧС, причиной пожара, вероятно, стало курение в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU