В Тверской области на пожаре в брошенном деревенском доме погиб человек
Погибшего обнаружили сотрудники МЧС
Причиной пожара стало курение в доме.Фото: Мария ОСИПОВА
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18 апреля деревне Климово Торжокского района в заброшенном деревянном доме произошёл пожар. Его последствия оказались трагичны.
Сотрудники МЧС, погасив пожар, нашли под завалами в сильно потрадавшем от огня доме труп мужчины. Его личность установлена.
Известно, что он родился в 1974 году. По информации регионального управления МЧС, причиной пожара, вероятно, стало курение в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU