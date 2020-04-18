2020-04-18T16:35:54+03:00
Общество

В Твери официально признали, что в Морозовских казармах жить нельзя

Администрация города признала аварийными шесть жилых домов обветшавшего историко-архитектурного комплекса
Александр ЖМУЛИН
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Морозовский городок ждёт масштабная реновация. Срок - около 10 лет.Морозовский городок ждёт масштабная реновация. Срок - около 10 лет.Фото: Александр ЖМУЛИН
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На сайте администрации Твери размещены постановления о том, что жилые многоквартирные дома Морозовского городка под №№ 156, 17, 47, 118, 119 и 122 являются аварийными. Проживающие там жители должны быть расселены.

Напомним, что судьба Морозовских казарм, которые стали мало пригодны для проживания и очень сильно обветшали, была прояснена 3 февраля этого года. Тогда комплекс посетили гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко и губернатор Игорь Руденя.

Они сообщили журналистам, что грядет десятилетняя реновация Морозовского городка, в которой как раз будет участвовать финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Губернатор также сообщил тогда, что расселение жителей части домов Морозовских казарм произойдет в течение двух лет. Людям обещаны бесплатные квартиры в двух многоэтажках, которые запланировано построить в Заволжском районе к октябрю 2021 года.

Администрация Твери официально сообщила, что до 31 июля направит жителям шести домов предложения о предоставлении помещений для временного проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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