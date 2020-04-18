В Тверской области займутся руинами Императорского дворца в Выдропужске

18 Апр 2020 2020-04-18T14:43:16+03:00

В наше рядом с Выдропужском стелется трасса М-10. Фото: www.google.ru/maps

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На заседании президиума областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, решено выделить средства на четыре туристических проекта в Верхневолжье.

Один из проектов касается лежащего в руинах Императорского путевого дворца в Выдропужске Спировского района. Это одно из мест, где в былые времена останавливались члены царствующей династии Романовых во время поездок по тракту Санкт-Петербург-Москва. Построен дворец был в конце XVIII века.

На развитие площадки дворца в Выдропужске планируется выделить 1,2 млн. рублей. Место хотят преобразить, чтобы проводить там исторические реконструкции и другие интересные для туристов мероприятия.

Также в Выдропужске планируют создать музей «Государева дорога».

Лихославльскому району решено выдать 2,5 млн рублей на ремонт Дома карельской культуры. Лесному муниципальному округу – почти 3 млн рублей на улучшение школьного краеведческого музея и создания композиции о Чесменском сражении. 2,5 млн рублей выделят на ремонтные работы в Андреапольском краеведческом музее.

На заседании также решено дополнительно вложить 53,3 млн. рублей в туриндустрию региона в 2020 году. Из них 45,6 млн рублей – средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU