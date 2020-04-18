2020-04-18T14:43:16+03:00
Общество

В Тверской области займутся руинами Императорского дворца в Выдропужске

Там же запланировано создать музей государевой дороги
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В наше рядом с Выдропужском стелется трасса М-10. Фото: www.google.ru/mapsВ наше рядом с Выдропужском стелется трасса М-10. Фото: www.google.ru/maps
Изменить размер текста:

На заседании президиума областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, решено выделить средства на четыре туристических проекта в Верхневолжье.

Один из проектов касается лежащего в руинах Императорского путевого дворца в Выдропужске Спировского района. Это одно из мест, где в былые времена останавливались члены царствующей династии Романовых во время поездок по тракту Санкт-Петербург-Москва. Построен дворец был в конце XVIII века.

На развитие площадки дворца в Выдропужске планируется выделить 1,2 млн. рублей. Место хотят преобразить, чтобы проводить там исторические реконструкции и другие интересные для туристов мероприятия.

Также в Выдропужске планируют создать музей «Государева дорога».

Лихославльскому району решено выдать 2,5 млн рублей на ремонт Дома карельской культуры. Лесному муниципальному округу – почти 3 млн рублей на улучшение школьного краеведческого музея и создания композиции о Чесменском сражении. 2,5 млн рублей выделят на ремонтные работы в Андреапольском краеведческом музее.

На заседании также решено дополнительно вложить 53,3 млн. рублей в туриндустрию региона в 2020 году. Из них 45,6 млн рублей – средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области на пожаре в брошенном деревенском доме погиб человек
В Твери официально признали, что в Морозовских казармах жить нельзя
В Тверской области займутся руинами Императорского дворца в Выдропужске
В Тверской области предприниматель подложил деньги в машину полицейского
В Твери зацвели зеленые монстрики
Карта заболевания COVID-19 по районам Тверской области зафиксировала рост числа заразившихся
В храмах Твери в Пасху священникам помогут волонтёры
Из-за коронавируса в Тверской области продлили ограничительные меры
Жителей Твери приглашают на онлайн-трансляцию благотворительного концерта пианиста и композитора Евгения Соколовского
Премьеру спектакля "Головлёв" тверского ТЮЗа перенесли на более поздний срок
В Твери автомобиль совершил наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на дорогу
Коронавирус в Тверской области: для больниц приобретут медицинские кровати
Президент России присвоил почетные звания четверым врачам Тверской области
Тверская "Герценка" приглашает совершить виртуальную прогулку по библиотечному Музею книги
На Ржевском мемориале заработала ночная иллюминация
Восемнадцатилетний житель Тверской области был задержан с крупной партией наркотиков
Музей военной техники в тверском парке Победы обновляется: к 9 мая там укладывают плитку
В Тверской области водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение
Тверское УФАС уличило администрацию Торжка в сговоре с похоронной конторой
Госавтоинспекторы Тверской области за неделю проверили 68 междугородних автобусов
В ДТП во Ржеве Тверской области женщина получила травмы
Троих пациентов выписали из больницы после коронавируса в Тверской области
В Тверской области легковушка врезалась в столб, двое пострадали
В Тверской области начали просыпаться змеи
Два человека пострадали в ДТП в Вышнем Волочке Тверской области
В Тверской области реализуют больше 270 проектов ППМИ
Коронавирус в Тверской области: ограничен въезд на территории ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный
Тверская станция переливания крови будет проводить исследования на коронавирус