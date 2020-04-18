2020-04-18T13:04:11+03:00
Происшествия

В Тверской области предприниматель подложил деньги в машину полицейского

Теперь коммерсанта будут судить
Александр ЖМУЛИН
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Как и когда будет слушаться дело о взятке не сообщается.Как и когда будет слушаться дело о взятке не сообщается.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Западнодвинском межрайонном суде будет слушаться уголовное дело против предпринимателя из Торопца. По версии следствия, мужчина пытался подкупить высокопоставленного полицейского, чтобы избежать проверки факта незаконной рубки леса.

Как сообщила пресс-служба Западнодвинского межрайонного суда, предприниматель во время встречи с и.о. начальника отдела ОЭБиПК оставил в его служебной машине взятку в размере 30 тыс. рублей. Однако страж правопорядка честно сообщил об этом своему руководству.

Подсудимый полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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