В Тверской области предприниматель подложил деньги в машину полицейского

18 Апр 2020 2020-04-18T13:04:11+03:00

Как и когда будет слушаться дело о взятке не сообщается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Западнодвинском межрайонном суде будет слушаться уголовное дело против предпринимателя из Торопца. По версии следствия, мужчина пытался подкупить высокопоставленного полицейского, чтобы избежать проверки факта незаконной рубки леса.

Как сообщила пресс-служба Западнодвинского межрайонного суда, предприниматель во время встречи с и.о. начальника отдела ОЭБиПК оставил в его служебной машине взятку в размере 30 тыс. рублей. Однако страж правопорядка честно сообщил об этом своему руководству.

Подсудимый полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU