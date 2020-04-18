Карта заболевания COVID-19 по районам Тверской области зафиксировала рост числа заразившихся

18 Апр 2020 2020-04-18T11:09:09+03:00

Лабораторные исследования подтвердили еще 49 случаев заражения в регионе. Фото: ПТО

В регионе за сутки прибавилось 49 случаев заболевания коронавирусом

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По последним официальным данным, отраженным на карте распространения коронавируса, в тверском регионе зафиксировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Всего в Тверской области на 18 апреля подтверждено 237 случаев заболевания Covid-19. Летальных исходов нет.

Количество выздоровевших за сутки не изменилось. Их по прежнему - 12.

Все 225 инфицированных человек изолированы в медучреждениях, проходят необходимое лечение.

Больше всего заразившихся сейчас зафиксировано в Твери - 81 человек, Конаковском районе - 49, Кимрах - 44.

ИСТОЧНИК KP.RU