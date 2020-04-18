Карта заболевания COVID-19 по районам Тверской области зафиксировала рост числа заразившихся
По последним официальным данным, отраженным на карте распространения коронавируса, в тверском регионе зафиксировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
Всего в Тверской области на 18 апреля подтверждено 237 случаев заболевания Covid-19. Летальных исходов нет.
Количество выздоровевших за сутки не изменилось. Их по прежнему - 12.
Все 225 инфицированных человек изолированы в медучреждениях, проходят необходимое лечение.
Больше всего заразившихся сейчас зафиксировано в Твери - 81 человек, Конаковском районе - 49, Кимрах - 44.
ИСТОЧНИК KP.RU
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