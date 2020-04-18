2020-04-18T10:24:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В храмах Твери в Пасху священникам помогут волонтёры

Также в церквях рекомендовано нанести разметку
Александр ЖМУЛИН
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В храмах Твери рекомендовано нанести отметку и пускать прихожан не большими группа, чтобы не создавать толчею.В храмах Твери рекомендовано нанести отметку и пускать прихожан не большими группа, чтобы не создавать толчею.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери и всём регионе, несмотря на коронавирус, не стали закрывать церкви. Власти областного центра рекомендовали настоятелям храмов принять строгие профилактические меры по соблюдению необходимых санитарных требований.

Для снижения риска заражения прихожан, которые решат посетить пасхальную службу, настоятелям всех приходов рекомендовано заранее определить, сколько человек можно впустить в храм, не создавая там толчею, а также нанести разметку для соблюдения дистанции. Освящение куличей рекомендовано проводить вне стен церквей, на прихрамовой территории.

Также для того, чтобы помочь священникам не допустить большого скопления народа в храмах на Пасху, привлекут волонтеров. Об этом сообщает администрация Твери.

Добавим, что Управление Роспотребнадзора по Тверской области уже рекомендовало прихожанам всех церквей принять участие в пасхальных богослужениях дистанционно – с помощью организованных теле-, аудио- и интернет-трансляций. А также не посещать кладбища.

Молиться дома призывала и Московская Патриархия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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