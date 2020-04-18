2020-04-18T10:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: в регионе продлён ряд ограничительных мер

Срок действия некоторых мер по противодействию Covid-19 увеличен до конца апреля
Александр ЖМУЛИН
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В регионе с 17 марта введён режим повышенной готовности.В регионе с 17 марта введён режим повышенной готовности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о продлении действия ряда ограничительных мер в тверском регионе, введенных в связи с коронавирусом.

В частности, до 30 апреля продлен запрет на работу пансионатов, домов отдыха, гостиниц, а также ярмарок.

До этого же дня продлевается запрет приема документов в МФЦ, предусматривающий непосредственное присутствие гражданина. Выдача документов осуществляется в электронном виде либо по предварительной записи.

Ранее ограничение по этим направлениям действовало до 19 апреля.

Добавим, что в Тверской области приостановлено проведение полевых работ по поиску останков павших героев Великой Отечественной войны.

В регионе с 17 марта действует режим повышенной готовности. Временно закрыт ряд объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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