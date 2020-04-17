Жителей Твери приглашают на онлайн-трансляцию благотворительного концерта пианиста и композитора Евгения Соколовского

17 Апр 2020 2020-04-18T00:03:09+03:00

Благотворительный концерт «Время Возрождения» был организован в поддержку проекта "Восстановление исторического Павильона-Ротонды в Саду души". Фото: из личного архива Евгения Соколовского

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Ботанический сад ТвГУ приглашает 19 апреля в 19.00 посмотреть онлайн-трансляцию Благотворительного концерта виртуозного пианиста и замечательного композитора Евгения Соколовского «Время Возрождения», который прошел 16 ноября 2019 года в Тверской академической филармонии.

- В тот вечер зал был полон и не все смогли попасть на этот концерт. Но даже если вы были на нем, мы уверены, что вы еще раз захотите оказаться в этом волшебстве и на этом празднике, - отмечает директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

Напомним, благотворительный концерт «Время Возрождения» был организован в поддержку проекта "Восстановление исторического Павильона-Ротонды в Саду души".

Организатором его выступили: Тверской фонд развития культуры и спорта "Отчий Дом", Тверская областная академическая филармония, Ботанический сад ТвГУ, при участии известных и молодых художников : Константина Федорова, Виктории Воеводиной, Ирины Маховой, Дины Вальберг, Александры Смирновой, Людмилы Гуриной, Олега Васильева, Армине Сергеевой, Софии Гагауз, Феодоры Беляевой.

ИСТОЧНИК KP.RU