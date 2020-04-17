В Твери автомобиль совершил наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на дорогу
Водитель авто был трезв
Угрозы жизни для пострадавшего нетФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:
17 апреля в городе Нелидово Тверской области на улице Памфилова у доме №17 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
По уточненным подробностям автомобиль Тойота Матрикс совершил наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне установленном месте, где нет пешеходного перехода, перед близко идущей машиной.
- После столкновения у пострадавшего пешехода диагностировали ушиб пальца правой руки.. Признаков, алкогольного опьянения у водителя автомобиля нет, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU