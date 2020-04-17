В Твери автомобиль совершил наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на дорогу

17 Апр 2020 2020-04-17T23:11:43+03:00

Угрозы жизни для пострадавшего нет Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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17 апреля в городе Нелидово Тверской области на улице Памфилова у доме №17 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

По уточненным подробностям автомобиль Тойота Матрикс совершил наезд на 12-летнего мальчика, который выбежал на дорогу вне установленном месте, где нет пешеходного перехода, перед близко идущей машиной.

- После столкновения у пострадавшего пешехода диагностировали ушиб пальца правой руки.. Признаков, алкогольного опьянения у водителя автомобиля нет, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU