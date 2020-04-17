2020-04-17T21:07:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: для больниц приобретут медицинские кровати

Александр ЖМУЛИН
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Сейчас полностью готовы к приему больных средней тяжести 315 коек. Фото: ПТОСейчас полностью готовы к приему больных средней тяжести 315 коек. Фото: ПТО
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Для укомплектования коечного фонда медучреждений региона закупят 275 медицинских кроватей. Из областного бюджета на это выделяется около 11,7 млн рублей. Первые 169 коек приобретут и доставят в больнице уже на следующей неделе.

Вопрос комплектации коечного фонда был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона. Её 17 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее в телеэфире глава региона сообщил, что в Тверской области ведется работа по ускорению поставок аппаратов ИВЛ, оснащению коек для пациентов, зараженных Covid-19.

Сейчас полностью готовы к приему больных средней тяжести 315 коек . В целом мощности коечного фонда в регионе планируют довести до 1300 единиц.

Отделения для приема пациентов, больных коронавирусом, созданы в тверских горбольницах №6 и №1, областной клинической больнице и Калининской ЦРБ, .

ИСТОЧНИК KP.RU

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