Коронавирус в Тверской области: для больниц приобретут медицинские кровати

17 Апр 2020 2020-04-17T21:07:30+03:00

Сейчас полностью готовы к приему больных средней тяжести 315 коек. Фото: ПТО

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Для укомплектования коечного фонда медучреждений региона закупят 275 медицинских кроватей. Из областного бюджета на это выделяется около 11,7 млн рублей. Первые 169 коек приобретут и доставят в больнице уже на следующей неделе.

Вопрос комплектации коечного фонда был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона. Её 17 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее в телеэфире глава региона сообщил, что в Тверской области ведется работа по ускорению поставок аппаратов ИВЛ, оснащению коек для пациентов, зараженных Covid-19.

Сейчас полностью готовы к приему больных средней тяжести 315 коек . В целом мощности коечного фонда в регионе планируют довести до 1300 единиц.

Отделения для приема пациентов, больных коронавирусом, созданы в тверских горбольницах №6 и №1, областной клинической больнице и Калининской ЦРБ, .

ИСТОЧНИК KP.RU