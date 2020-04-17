2020-04-17T20:43:16+03:00
Общество

Президент России присвоил почетные звания четверым врачам Тверской области

Глава государства подписал соответствующий указ
Александр ЖМУЛИН
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Знак «Заслуженный врач Российской Федерации». Фото: gosnagrada.ruЗнак «Заслуженный врач Российской Федерации». Фото: gosnagrada.ru
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Президент Владимир Путин отметил профессиональные заслуги четверых медиков нашего региона. Указом главы государства они удостоены госнаград.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу Областной клинической больницы Сергею Козлову. Столь же высокой чести удостоена главный врач специализированного Дома ребенка «Теремок» Татьяна Жомова.

Два медика получили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Это заведующая клинико-диагностической лабораторией детской областной больницы Татьяна Ушакова и завотделением тверского роддома №2 Елена Лагутина.

С государственными наградами медиков поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, что они достойны присвоенных им почетных званий и являются настоящими профессионалами своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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