Тверская "Герценка" приглашает совершить виртуальную прогулку по библиотечному Музею книги
Ситуация с коронавирусом лишила нас возможности посещать театры, музеи и библиотеки. Но подпитать себя культурной информацией и узнать что-то новое всегда поможет интернет. Главное - знать где искать. Например, работать для нас в виртуальном пространстве продолжают библиотеки, в том числе любимая многими "Герценка".
Центральная городская библиотека имени Герцена приготовила читателям подарок: обзорную экскурсию по библиотечному Музею книги. Сотрудник "Герценки" рассказывает о книгах из Редкого фонда библиотеки.
Это видео - первое из цикла виртуальных экскурсий по музею книги, сообщает библиотека. А значит, в ближайшее время можно ждать новых сюрпризов для тверских книголюбов.
Обзорная экскурсия по Музею книги - виртуально в Твери..Тверская центральная библиотека им. А.И. Герцена продолжает принимать гостей в виртуальном пространстве.
ИСТОЧНИК KP.RU