Тверская "Герценка" приглашает совершить виртуальную прогулку по библиотечному Музею книги

17 Апр 2020 2020-04-17T19:35:22+03:00

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Ситуация с коронавирусом лишила нас возможности посещать театры, музеи и библиотеки. Но подпитать себя культурной информацией и узнать что-то новое всегда поможет интернет. Главное - знать где искать. Например, работать для нас в виртуальном пространстве продолжают библиотеки, в том числе любимая многими "Герценка".

Центральная городская библиотека имени Герцена приготовила читателям подарок: обзорную экскурсию по библиотечному Музею книги. Сотрудник "Герценки" рассказывает о книгах из Редкого фонда библиотеки.

Это видео - первое из цикла виртуальных экскурсий по музею книги, сообщает библиотека. А значит, в ближайшее время можно ждать новых сюрпризов для тверских книголюбов.

Обзорная экскурсия по Музею книги - виртуально в Твери..Тверская центральная библиотека им. А.И. Герцена продолжает принимать гостей в виртуальном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU